Başbakan Ersan Saner yakıt alımı konusunda devrede

Başbakan Ersan Saner, yazılı bir açıklama yaparak, Başbakanlık Denetleme Kurulunu Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemek üzere görevlendirdiğini duyurdu.

Başbakan Saner, ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuçların halkla paylaşılacağını ve gereğinin yapılacağını da dile getirdi.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Devlet olarak bu güne kadar yapılması gereken ancak değişik sorunlardan dolayı geciken yatırımlar, KIB-TEK konusunda alınması gereken ama alınmayan kararlar, dünyadaki gelişmelerin etkisi ile özelde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu genelde enerji üretimi, aktarımı ve satımında sorunlar yaşamaktayız.

SORUNLARIMIZI ORTADAN KALDIRACAK ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

KKTC’nin enerji sorunu ve geleceği en kısa süre içinde masaya yatırılacak, kısa, orta ve uzun vadede bizlere fayda sağlayacak, sorunlarımızı ortadan kaldıracak çözümler üretilecektir.

Şu anda yaşanan duruma gelince; Başbakanlık Denetleme Kurumu tarafımdan Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt alımı konusundaki tüm gelişmeleri ve yakıt kalitesini denetlemekle görevlendirilmiştir.

Ne olursa olsun ortaya çıkacak sonuç halkla paylaşılacak ve gereği yapılacaktır.”