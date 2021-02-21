Başbakan Ersan Saner: “UBP kurultayı Ekim ayında yapılacak"

Başbakan Ersan Saner, TV 2020’ye telefon bağlantısı ile katılarak, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Mevcut pandemi ortamında kurultaya gitmemiz zor...” diyen Saner, Mart ayı içinde Genel Sekreter’in belirleneceğini ve ardından kurultayın Ekim ayında olacağına dikkat çekti.

Salı Günü Meclis’te grup toplantısı yapacağına da dikkat çeken Başbakan Saner, “UBP disiplini içinde milletvekillerinin toplantılara katılmama gibi bir tavrı olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“PİLLİ YORGUNDU; BAZEN KENDİ NABZINI ÖLÇÜYORDU”

Saner, görev değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cuma akşamı bildirdiğini ve prosedürün dün tamamlandığını ifade ederek, “Pilli’nin kişiliğine ve icraatlarına bir şey demiyorum ama zaman zaman sinerjinin artması ve politikalarda farklı eğilime geçmek ve aşı konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim” dedi.

Başbakan Saner, “Ali Bey bu süreçte uzun hizmet verdi, yorulduğunu hissediyorum, Bakanlar Kurulu toplantılarından zaman zaman kendi eşitle nabzını ölçüyordu. Aşı planlama konusunda arzu ettiğimiz metodolojiyi uygulamada sıkıntı oldu” diyerek daha hassas olunması gerektiğine dikkat çekti.

Aşının zor elde edildiğini de aktaran Saner, açıklamasında şunları söyledi: “Aşı programı konusunda Ali Pilli’nin sorunu gibi bizim de denetleme konusunda sorunu olduk. Sosyal medyada ekonomik tepkiler ortada... Son dakikaya kadar kapanmaya istemiyorduk. Açık kalmasını istedik ama sağlık sistemi koşulları da ayakta kalması gerekirdi”

“RESMİYE HANIMLA ALAKASI YOK”

Görev değişiminin yeni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile bir alakası olmadığına da vurgu yapan Başbakan Saner, Canaltay’ın Meclis Başkanı seçilmiş olsa dahi bu değişimin yine de olacağını aktardı.