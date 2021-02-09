Başbakan Ersan Saner: "Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların işgali altındadır"

Başbakan Ersan Saner, bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada Sanayi Odası Başkanı Avunduk ve Yönetim Kurulu üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk Halkının emeğinin karşılığı olan ürütilen ürünlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pazarlanmasında ciddi uğraşlar ortaya koyan Sanayi Odasının bu çabasından ülke için çok önemli olduğunu altını çizerek teşekkürlerini sundu.

Başbakan Saner, “Sanayi Odası, Kıbrıs Türk halkının emeğinin karşılığı olan ürünlerin üretilmesinde önemli rolü olan bir sektördür. Yerli ürünlerin gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında satılıp pazarlanması için çok ciddi uğraşlar ortaya koyuyorsunuz. Bu anlamdaki uğraşlarınızdan dolayı sizleri tebrik eder halkım adına sizlere teşekkürlerimi sunarım” dedi. Ülkede üretim sektörünün tüm izolasyonlara rağmen üretime devam ettiğine dikkat çeken Başbakan Saner,Kıbrıs Türk halkı birçok hakları elinden alınmasına rağmen, yılmadan üretimeye devam etmektedi. Üretimdeki kişiler olarak ortaya konan bu emek ve gayret takdire şayandır” dedi..

Başkan Candan Avunduk’un “bu dönemde hükümete girmek yürek ister” yönündeki sözleriyle çok önemli bir noktaya işaret ettiğini belirterek Başbakan Ersan Saner, “ülkemiz için biz hiç gözümüzü kırpmadan elimizi taşın altına koyarak önemli bir görev üstlendik” dedi.

Başbakan Saner, pandemi sürecinin dünyada çok ciddi bir şekilde artışa geçtiğine dikkat çekerek, pandemiden Dünya’da hayatını kaybedenlerin sayısının 105 milyon kişiyi aştığına vurgu yaparak Pandemi salgınının Dünya’nın en büyük ülkelerinin sağlık ve ekonomilerine büyük darbe vurduğunu kaydetti. Başbakan Saner, her şeyin başında sağlık olduğuna dikkat çekerek alınacak tüm tedbirlerin tereddüt etmeden alındığına da işaret etti.

Pandemi döneminde ekonomik yönden bazı sıkıntıların yaşanacağını anımsatan Başbakan Saner bunların el birliği ile aşılacağına inancının tam olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının süreç içerisinde birlik ve dayanışma içerisinde olmayı çok iyi başaran bir toplum olduğunu kaydetti.

Konuşmasında devamla Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs sorununun 1974 yılında başladığı yönündeki açıklamalarına da değinen Başbakan Saner, bunun gerçeği yansıtmadığını ve sorunun 1963’te başladığını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada net şekilde söylemek istiyorum ki Kıbrıs sorunu 1963 yılında ortaya çıkmıştır ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ihraç etmesi ile başlamıştır. Bu ülkede işgalden bahsedilecekse, işgal edilen tek şey Rumlar tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak işgal edilmesidir.

Bizler 1974’te Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak Mutlu Barış Harekâtı ile adaya barışı getirmiştir. Bu ülkede var olmayan sadece anlaşmadır.Bu anlaşmanın yapılması için de her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk tarafı elini taşın altına her zaman koymaya hazırdır. Ancak, yaşayabilir ve sürdürülebilir bir anlaşma, iki egemen ve eşit toplumun bu ülkede olduğunun kabul edilmesi dışında bizim herhangi bir anlaşmaya imza atamız mümkün değildi.”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise konuşmasında sektörün sorunları anlatıp istişare etmek ve bu süreç içerisinde atılması gereken adımların neler olabileceği konusunu görüşmek için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Avunduk, bir yıldır pandemi salgını ile uğraştıklarını, bu zor günlerde hükümetin ve özellikle Başbakan olarak Ersan Saner’in “adeta ateşten gömlek giyerek” görev üstlendiğini belirtti.

Sanayi Odası olarak bu süreçte hükümet ile birlikte çalışmaya ve destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Avunduk, “2 hafta önce sağlığı koruma amaçlı ülkemiz kapanmaya gitti. Bu, bize bir taraftan sağlığımızı koruma yönünde faydalı olurken, diğer taraftan ise ekonomiye ciddi anlamda zarar vermiştir. Sağlığı korurken ekonomiyi de sağlığın hemen arkasından ayakta tutmak için eş zamanlı olarak ekonomik tedbirlerin de alınması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.