Başbakan Ersan Saner, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Başbakan Ersan Saner’in Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Dr. Uçaner, “Hastane ile ilgili bilgi verip, hem hizmetlerin içeriklerini, hem hastane işleyişini, yapılan yeni yoğun servisinin son halini, eksik personel, gerekli alt yapı çalışmalarının içeriklerini de rapor halinde ilettik” dedi.

Uçaner, Saner’e ve ekibine teşekkür etti.