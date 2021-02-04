Başbakan Ersan Saner: "2020 mükellefiyetlerini yarın tamamlıyoruz"

Yeni açıklanan ekonomik pakete ilişkin de Türkiye ile temas halinde olduklarını bildiren Saner, “Anavatan Türkiye’nin desteğini almadan ilerleme sağlamamız mümkün değildir. Buradan Türkiye’ye bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüse karşı yeni önlemlerin alınmasının ardından uçuşlarla ilgili de açıklama yaparak, "Uçuşları kapatmıyoruz. Yurt dışından gelenler karantina uygulamasına tabii tutulmaya devam edecek" dedi.

"ELEKTRONİK BİLEKLİK UYGULAMASINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Otel karantinasının maliyetli olduğuna da değinen Saner, elektronik bileklik uygulaması ile evde karantina uygulamasını düşündüklerini söyledi.

2020 mükellefiyetlerini yarın tamamlayacaklarını ifade eden Saner, 2020 yılından kalan bin 500 TL ücret destekleri ile en fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2 bin TL’lik destek ödemelerinin yarın tamamlanacağını belirterek, bankaların da yarın açık olacağını vurguladı.