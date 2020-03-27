Başbakan eleştirileri yanıtladı

BRT’de özel yayına konuk olan Başbakan Ersin Tatar, Aziz Karaaziz ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Tatar, Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı neticesinde devletin aylık 550 Milyon TL’lik gelirinin 200 Milyon TL’nin altına düştüğünü söyledi.

Yaşanan süreçte birtakım tedbirler almak zorunda kaldıklarını kaydeden Tatar, ‘Elimizdeki imkanlarla özel sektöre de birtakım katkılar düşünülmüştür. Devlet bir sorumluluk hisseti ve elindeki imkanlardan bir takdir yapmıştır. Yeterli görülmemiştir ama elimizdeki imkanlar ancak bu kadar yapabilirdik’ dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1 buçuk milyar TL’lik bir paket ortaya çıktığını ancak daha fazlası için altına imza atmalarının mümkün olmadığını belirten Tatar, ikinci ve üçüncü paketin gelişmelere göre gündeme gelebileceğini belirtti.

Paketin bazı kesimlerce acımasızca eleştirildiğine işaret eden Tatar her şeyin şeffaf olduğunu, halkın sağlığını nasıl korunabileceği mücadelesi içerisinde olduklarını söyledi.

Hükümetin çeşitli boyutlarıyla krizi yönetmeye çalıştığını ifade eden Tatar ‘Bizim hükümetimiz zamanında ve doğru kararlarla süreci yönetiyor’ dedi.

‘Önemli olan önümüzü görebilmek’ diyen Tatar, bunu tahmin etmenin kolay olmadığını ancak Nisan ayı sonuna kadar bununla baş etmiş olacaklarını ve ardından hayatın normale döneceğini umduğunu söyledi.

Tatar ‘Elimizdeki kaynakları çok iyi kullanmak zorundaydık olmayan parayı kullanamayız ve sözünü veremeyiz çünkü ilerde daha zor duruma düşebiliriz’ dedi.

Tatar ‘Kamuda çalışanlar devlette bir sözleşmeleri var anayasa gereği maaşlarını ödemek zorundayım. Emeklileri de ödemek zorundayım. Sosyal adalet bakımından özelde katkılar yapılabilir ama bu taraftan parama bakmam lazım. Anayasamız bunu emredecek daha sonra ödemek gerekecek. Özel sektörle böyle bir ilişkim yok ama sosyal adalet gereği özel sektöre de katkılar yapılmaya çalışılıyor’ diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, bankaların faizlerini aşağıya çekmesi için birtakım görüşmeler ve yönlendirmeler yapıldığını belirterek ‘Faizlerin vatandaşa daha düşük yansıtılması için herşey yapılmıştır ve yapılacaktır’ dedi. Türkiye Cumhuriyeti ile var olan ikili ilişkiler gereği vatandaşlarını da bu paketin içine dahil ettiklerini belirten Tatar, tam sayılar çıktıktan sonra eğer korkutan sayılar yoksa üçüncü ülke vatandaşlarının pakete dahil edilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Tatar ‘Söylemekle olmuyor paramıza göre hareket etmek zorundayız. Onları buraya getirenlere de sorunluluk düşer’ dedi.Hükümetin cesaret göstererek maaş kesintisi gibi tedbirler aldığını anlatan Başbakan Tatar, ülkenin Öz sermayelerinden de böyle günlerde katkı yapmasının beklendiğini ifade etti ve herkesin kendine düşen fedakarlığı yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, devleti çok büyük bir borç altına sokamayacağının da altını çizerek ‘Bu kritik bir hesap kitap isteyen bir iştir, öyle herkesin bağırmasıyla hareket edemeyiz. Bu devlete ben yazık edemem’ dedi.Tatar, konuyla ilgili siyaset yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

Başbakan Tatar, Bankaların faizlerini düşürmeleri ve yeniden yapılandırmalarda komisyon alınmaması için bir takım çalışmalar yapıldığını ve merkez bankasının bunun takipçisi olacağını söyledi. Halktan büyük oranda ekonomik önlem paketine destek geldiğini belirten Tatar, Pakette yer alan maddelerle ilgili gereken yasal düzenlemelerin meclisten geçirileceğini kaydetti.

Tatar, ‘Önümüzdeki süreçte katkı, hibe ve birtakım olumlu gelişmelerle daha güzelini halkımızla paylaşabileceğiz’ diye konuştu.

Yerel yönetimlerle ilgili bir soruya karşılık ise Tatar, belediyelerin yılda 480 Milyon TL ile en büyük payı alan kurumlar olduğuna dikkati çekti.Maddi durumu iyi olan belediyeler bulunduğunu ve bu belediyelere kesinti uygulanacağın belirten Tatar, durumu iyi olmayan belediyelerden yapılacak kesintinin ise yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.Başbakan Ersin Tatar, herkesi vicdan ve sağduyuya davet etti.Okullarla ilgili olarak ise Tatar, okullarda risk alamayacaklarını belirterek ‘Yüzde yüz emin olduğumuz noktada okullar açılır diye düşünüyorum’ dedi.Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin her aşamada doğru kararlar alınmasında büyük katkıları olduğunu belirterek, doktorların da Bakan Pilli’ye destek olması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve diğer alanda kendi üreticilerimizin korunması gerektiğine de değinen Tatar, dışa bağımlılığın çok fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı halka ve sürece katkı koyan başta doktorlar ile güvenlik görevlileri olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başbakan Tatar, bir televizyon kanalında Türkiye’den gelen işgücünün KKTC’nin olanaklarını kullandığı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak yapılan eleştirileri de yanıtladı.

Tatar, ‘Benim orada esas işverenedir söylediğim, çalışanlarla bir sıkıntım yok. Evet sen getirdin, bu insanlar bizim insanlarımız. Ama doğruyu da söylemek gerekiyor. Doğruyu herkes biliyor zaten. Sen geldin çalışıyorsun hoş geldin bizim kardeşimizsin, zaten bizim politikamızın ne olduğunu herkes biliyor ama çocukların oradaki okula gidiyor. Hasta olduğunda benim hastaneme gidiyorsun. Annen baban da buradaysa onlar da gidiyor. Şimdi beş-altıyüz lira prim yatar diye bir da böyle bir durumda bu devlet maaşını da ödeyecek. O prim buna yetmez. Onu söyledim. Anlayan anlasın. Ben ne ırkçılık yaptım ne birine hakaret ettim ama sorulan soruya öyle bir geldi ki mecburdur bu devlet o çalışan insanı ödesin dediklerini bunu söyleme ihtiyacı hissettim’ dedi.

(BRT)