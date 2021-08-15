Başbakan'dan ihale yasasını eleştirdi: Fare zehiri alamayacak duruma geliyoruz

Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Hamza Ersan Saner, öteden beri ifade edilen “İhale Yasası’nın mevcut hali nedeniyle devlette işler yürümüyor” eleştirilerine katıldığını kaydetti.

Elektrikte “yakıt ihale süreçleri” ve yaşanan “karmaşa” nedeniyle yeniden gündeme gelen konu hakkında Başbakan soru üzerine “Düşünebiliyor musunuz, Şubat ayından beri fare zehiri bile alamıyoruz. Bu yüzden… Düşünün bunu bile bakanlar kurulu kararı ile ihalesiz alacağız! Bu noktada sıkıntıları, yasadan kaynaklı yaşıyoruz” diye konuştu.

Başbakan Hamza Ersan Saner, önümüzdeki dönemde İhale Yasası’nı gözden geçirmeyi hedeflediğini anlattı.

“İŞLER YÜRÜSE DE REKABET KURULUNA TAKILIYOR, İTİRAZ SÜREÇLERİ BİTMİYOR”

Kıbrıs Postası’na konuşan Saner, “İşler yürümüyor, yürüse de Rekabet Kuruluna takılıyor. İtiraz süreçleri bir türlü bitmiyor… Önümüzdeki yeni dönemde en önemli hedeflerimden biri bu ihale yasasını gözden geçirmek. Devlette bu denli aksaklıklar kabul edilemez” dedi.

Kamu İhale Yasası, acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına mani yasal olanakların sınırlı olması nedeniyle eleştiriliyor…

Bu konuda daha önce özellikle sağlık alanı öne çıkmış, ciddi sıkıntılar yaşandığı, bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışmaların olduğu kamuoyuna yansımış ve bazı değişiklik teklifleri gündeme gelmişti.