Başbakan da şikayetçi

Başbakan Ersan Saner, aşı bilgi sistemine katkı koyan herkese teşekkür ederek, sistemin vatandaşa ciddi yarar sağlayacağını kaydetti.

Saner, Türkiye’nin katkısıyla e-devlet uygulaması çerçevesinde bilgiye kolay erişimin sağlanacağını belirtti.

Dünya ve KKTC’nin COVID 19 nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Saner, önceki Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve sağlık çalışanlarının da çabalarıyla ülkenin göreceli olarak dünya ülkelerinden daha iyi bir noktaya taşındığını kaydetti.

Saner, 15 Aralık 2020’de hükümetin ilk göreve geldiği tarihten bugüne dünyadaki COVID 19 vakalarını karşılaştırarak, vaka sayısında yüzde 60 artış olduğunu, ölen kişi sayısının ise 2 kat artarak 2 milyonu geçtiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs, Malta, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde görülen vaka ve ölüm oranlarını KKTC ile karşılaştıran Saner, çizdikleri yönde halkın kuralara uyması, aşı ile ilgili ortaya konan süreç gibi nedenlerle KKTC’de vaka ve ölüm oranlarının daha iyi noktada olduğunu belirtti.

Saner, Türkiye’nin aşı katkısı yapmaya devam edeceğini, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu yönde güvence verdiğini söyledi.

Saner, Sağlık Bakanlığı’nın aşı bilgi sistemi ile önemli bir ilerleme sağladığını söyleyerek, Sağlık Bakanının koyduğu üç önemli hedefi önemsediğini kaydetti.

“ŞU ANKİ KARANTİNA SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL…”

Ev karantinasında son noktaya gelindiğini, prosedürlerin tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçeceğini belirten Saner, şu anki sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Saner, KKTC halkına kurallara uyma, uymayanları uyarma çağrısında bulundu.

Yüksek öğretime ilişkin rakamlara değinen Saner, 6 bin 732 öğrencinin ülkeye geldiğini, hedefin 15 bin öğrencinin gelmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin karantina süreçlerini tamamlayıp eğitimlerine yüz yüze devam edeceklerini söyledi.

“TOPLUMUN YÜZDE 15’İ AŞILANDI. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ”

Toplumun yüzde 15’inin aşılandığını söyleyen Saner, “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi.

Konuşmaların ardından sistemin oluşmasına katkı yapanlara plaket verildi.