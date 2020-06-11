Başbakan basına yapılan saldırıyı kınadı

Başbakan basına yapılan saldırıyı kınadı
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Başbakan Tatar'ın bugün bir eylem sırasında basın mensuplarına dönük  saldırıyı kınayan açıklaması  şöyledir  : 
"Basın mensuplarına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde basın özgürlüğü, sivil toplum örgütlerinin eylem yapma özgürlüğü gibi kutsaldır ve demokrasimizin önemli bir parçasıdır. 
Basın mensubu arkadaşlarıma yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve bunu bizim değerlerimize yapılan bir müdahale olarak değerlendiriyorum ve şiddetle kınıyorum. 
Bizler eylem yapanların Meclis önünde durmalarına, trafiği aksatmalarına ve milletvekili giriş çıkışlarını zorlaştırmalarına höşgörü ile yaklaşırken, medyanın basın özgürlüğüne böylesi bir müdahaleye aynı hoşgörüyü göstermemiz mümkün değildir."

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 20:09
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