Başbakan ateş püskürdü: Hem UBP’ye hem de Türkiye’ye haksızlık yapılıyor

Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olan Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Erdoğan’ın kendisine “Başbakan olarak kal” şeklinde telkinde bulunduğu iddiaları üzerine ateş püskürdü.

Tatar, “Böyle bir telkinde bulunulmadı. Bazı çevrelerin yaydığı iddialardır bunlar. Ben UBP’nin bir neferiyim ve UBP bu ülkenin en güçlü, en büyük partisidir. UBP organları kendi kararını kendisi verir ve alınan karara kimsenin müdahale etme hakkı yoktur” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir telkinde bulunmadığını yineleyen Tatar, “Etik olmayan bu iddialarla hem UBP’ye hem de Türkiye’ye haksızlık yapılıyor. UBP’nin vereceği karar ne olursa, biz de çalışmamızı ona göre sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile gün içerisinde gerçekleştirecekleri ziyaretlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir “çatı aday görüşmesi” niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin soru üzerine konuşan Tatar, “Bu işler, biraz karışık işler. Şuan bir hükümet var ve hükümet değişikliği beklentileri oluyor. Bunlar kolay işler değildir. Bazı beklentilerin yerine gelmesi mümkün değil. İlerleyen günlerde işlerin nereye gideceği belli olacak, hep birlikte göreceğiz” dedi.

YDP ve DP ile gerçekleştirecekleri görüşmelere değinemeye devam eden Tatar, “Demokratik süreç en iyi şekilde yönetilecektir. Günün sonunda aynı vizyonu ve düşünceyi paylaşan siyasi partilerin ortak bir noktada bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden bu çalışmaları sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Hürriyet Daily gazetesi köşe yazarlarından Yusuf Kanlı, Erdoğan’ın görüşmede Başbakan Ersin Tatar’a, geçtiğimiz sonbahar Türkiye-KKTC arasında imza edilen finansal protokolu hatırlatarak, birincil görevinin başbakan olarak devam ederek protokoldeki hedefleri yerine getirmesi olduğunu söylediğini yazdı.

Ankara’nın koridorlarında bu iddianın konuşulduğunu yazan Yusuf Kanlı, Tatar’ın aday olup olmayacağının net olmadığını iddia etti.