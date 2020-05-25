Başat: Su Seviyesi Korkutucu Boyutlarda

Anamur’dan gelen suyun depolandığı Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile Geçitköy Barajı’ndaki su seviyesini “Daha Mayıs ayındayız ve Geçitköy Barajındaki su seviyesi korkutucu boyutlarda” olarak tanımladı.

Başat, “Türkiye’de patlayan su borusunun tamiri ile ilgili son durumu bilen ya da herhangi bir yerde bu konu ile ilgili bir açıklama gören var mı?” diye sormayı da ihmal etmedi.