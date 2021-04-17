Barolar Birliği : Yargı Bağımsızlığı için Eylemdeyiz!!

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Barolar Birliği : Yargı Bağımsızlığı için Eylemdeyiz!!
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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu, Pazartesi günü eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu’nun yazılı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik yapılan açıklamalara karşı seslerini daha yüksek çıkarmak adına eylem yapma kararı aldıkları belirtildi.

Pazartesi günü, tüm davaların, mahkeme tarafından liste üzerinden erteleneceği bildirilen açıklamada, “Bu çerçevede tüm üyelerimizi ve yargı personelini, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde cübbelerimizle gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz” denildi.

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