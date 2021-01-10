Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı “Resmiye Hanım için hukuki engel yok, siyasi mesele”

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan ve siyasi literatüre "tuhaflığı" ile giren Resmiye Canaltay’ın “seçilemeyişi” konusu gerek siyasi gerekse de hukuki görüşlere sahne olmaya devam ediyor.

Öte yandan her ne kadar “farklı çıkışlar ve aykırı sesler” de basına yansımaya devam etse de UBP’de “Resmiye Canaltay” ismi konusunda “en üst düzeyde” çoğunluk mutabakatı kararı var.

Kulislerde Canaltay isminin yeniden aday gösterilip bir kaç tur zorlanarak da olsa yeniden “seçtirileceği” görüşü hakim…

Ulusal Birlik Partisi, bu konuda geçtiğimiz hafta başvurduğu savcılıktan görüş gelmesini bekliyor.

Muhalefet ise Tufan Erhürman’ın meclis kürsüsünde ifade ettiği gibi “beklenen görüşün beyhude” olduğu görüşünde…

Kıbrıs Postası’nın ulaştığı KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bu konunun hukuki olmadığı görüşünü dillendirdi.

Birlik Başkanı Esendağlı, yeniden adaylık konusunda “Hukuki bir engel görünmüyor. Konu hukuki olmaktan ziyade siyasi bir mesele… Zaten meclis bakımından teamülde de yeri yok. Bunu da siyasetçilere bırakmak sanırım doğru olur. değerlendirmesini yaptı.

KAYNAK: Kıbrıs Postası