Barışmak İstediği Eşini Kaçırıp Darp Etti

Mağusa’da boşanma aşamasında olduğu eşini "barışmak” için zor kullanarak rızası dışında Çanakkale Bölgesindeki ormanlık alana götüren zanlı Aral Özakcan “Zorla insan kaçırma ve darp” iddiasıyla Gazi Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının yol içerisinde konuşmakta olduğu boşanma aşamasındaki eşi H.A’yı kendisi ile barışmasını sağlamak düşüncesiyle kollarından ve ayaklarından çekip darp ettikten sonra kucaklamak suretiyle aracın arka koltuğuna atıp oradan ayrıldığını söyledi.

Müştekiyi Çanakkale Göleti yakınlarında ormanlık bir yere götürdüğünü belirten polis memuru Yıldırım, eşinin şikâyetçi olması üzerine zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti.

Zanlının suçunu kabul ettiğini belirten Yıldırım, tahkikatın tamamlandığını ve KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasının sağlanması için yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 7 bin TL nakit para yatırılması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 Bin TL şahsi kefalet senedini imzalaması şartıyla serbest kalmasına emir verdi.