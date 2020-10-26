Baraka’dan Çağrı: “Gerekli Önlemler Alınarak Tiyatrolar Açılsın”

Baraka Kültür Merkezi, tiyatroların açılmasını talep ederek, yetkilileri bu konudaki kararı gözden geçirmeye davet etti.

Dünyada olduğu gibi gerekli önlemler alınarak ülkedeki tiyatroların da açılabileceğini belirten Baraka, sadece beden değil, ruh sağlığının da önemli olduğunu, sanattan uzak oluşun toplumu etkilediğini kaydetti.

Baraka Kültür Merkezi, yazılı açıklamasında, halkı da tiyatroların açılmasıyla ilgili talepte bulunmaya, bu talebi de sosyal medyada #TiyatrolarAçılsın şeklinde paylaşımlarla görünür kılmaya davet etti.

Pandemi döneminde gece kulüplerinin ve kumarhanelerin açık olduğunu belirten, tiyatroların kapalı tutulmasını eleştiren Baraka, bunu protesto etmek için sosyal medyada eylem yaptığını da duyurdu.

Bu kapsamda, Baraka Tiyatro Ekibi’nin yazıp oynadığı #SanatKulüpte adlı komedi skeci sosyal medya aracılığıyla seyirciye ulaştırılıyor, ayrıca #TiyatrolarAçılsın başlığıyla paylaşımlar yapılıyor.

Verilen bilgiye göre, skeç derneğin youtube hesabından izlenebilir, #TiyatrolarAçılsın kampanyası sosyal medyadan takip edilebilir.