BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN UYARI: “BİRBİRİMİZİ KORUYALIM - BANKALARA LÜTFEN MASKE İLE GELELİM”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), yerel bulaşın giderek artış göstermesi üzerine halka ve çalışanlara yönelik “birbirimizi koruyalım, bankalara lütfen maske ile gelelim” uyarısında bulundu.

KKBB açıklamasında, maskesiz bankalara girişin yasak olduğu, randevu sistemi, girişlerde sıra ve kayıt düzeninin devam ettiği belirtilerek, “Hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı için bankalarımıza gelen müşterilerimizin, tüm işletmelerde uygulandığı şekilde, maske ile şubelerimize gelmelerini rica ederiz. Maskesiz müşterilerin şubelerimize alınmayacağını üzülerek bilginize getiririz” denildi.

Bankalar Birliği, en çok önem verdikleri konulardan birisinin çalışanlar ve müşterileri virüsten korumak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Tüm Bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, can siperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm sektörlere temel bankacılık hizmetlerini vermek için gayret gösteriyor.

Temel finansal hizmetleri verme görevimizi yerine getirirken bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak servis vermeye çalışan bankacılık sektörü virüsün bulaşmasını engellemeyi hedefliyor.

Zorunlu olmadığınız sürece şubelerimiz yerine tüm bankalarımızın hizmetinize sunduğu dijital kanalları, internet şube ve ATM’lerimizi kullanmanızı, gerekli durumlarda ise şubelerimize randevu alarak gelmeye özen göstermenizi tekrardan hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.”

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 10:59