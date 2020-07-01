Balon balıkları artık plajlara kadar geldi

Bünyesinde içerdiği tetrodoksin isimli zehrin 2 miligramının 50 kilogramağırlığında bir bireyi öldürebilecek güçte olduğu iddia edilen balon balıkları, Girne’deki Mare Monte denizine giren çocukların birkaç metre ötesinde görüntülendi.

YENİLMESİ TEHLİKELİ

Hint Okyanusu kökenli olan bu zehirli tür balık, ilk olarak Ege denizlerini istila etmesinin ardından daha 2016 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden uzmanlar tüm Akdeniz için tehlike uyarısında bulunmuştu. Tetrodosin adı verilen güçlü bir zehir barındırdığı için yenilmesi tehlikeli olan ve Türkiye'de yenmesi yasaklandı.

2 MİLİGRAMI, 50 KİLOLUK BİR BİREYİ ÖLDÜREBİLİYOR

Uzmanlar, balon balığının bünyesindeki tetrodoksin içeren zehirin 2 miligramı 50 kilogramağırlığında bir bireyi öldürebilecek güçte olduğu nu açıklarken, denizlerimizde hızla üreyen bu zehirli istilacı balıkların vücuda yaratacağı tehlikeler ülkemizde tam anlamı ile ne yazık ki bilinmiyor.

SERT CİSİMLERİ ISIRIP, KOPARABİLİYOR

Denizlerimizde 2 türü mevcut olduğu bilinen ve teneke, tel gibi sert cisimleri dahi ısırıp koparacak güçte dişlere sahip olduğu bilinen balon balığının ülkemizde de bazı kişileri ısırıp zehirlediği biliniyor.

MAĞUSA'DA HASTANELİK ETTİĞİ KİŞİLER VAR

Balon balığının ısırdığı bir kişinin hastaneye gidip aşı olmak zorunda kaldığı bilinirken, Mağusa'da da balon balığı tüketen bir ailenin tüm üyeleri hastanelik olduğu haberlere yansımışı.

Bilinen en yaygın zararı ise, balığın zehrinin insan metabolizmasını bozduğudur.

KIBRIS POSTASI

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 20:18