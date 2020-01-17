Balkondan düşerek yaralanan Şükrü Alper Kaçmaz, hayatını kaybetti

Anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışırken düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis, otopside Kaçmaz’ın ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı kafa travması ve beyin kanaması” olarak belirlendiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 10:55