Balıkesir'de katliam gibi kaza

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Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Balıkesir Valisi Şıldak, kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti, ''Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir'' dedi. Bu arada kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.

Balıkesir'de katliam gibi kaza
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Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti - 2

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti - 3

Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti - 4

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi hayatını kaybetti - 5

VALİ ŞILDAK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.

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