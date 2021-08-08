Balıkesir'de katliam gibi kaza

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
VALİ ŞILDAK YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.