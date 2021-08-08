Balıkesir'de katliam gibi kaza

Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Balıkesir Valisi Şıldak, kazanın nedeni konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirterek bölgedeki viraja dikkat çekti, ''Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir'' dedi. Bu arada kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi.