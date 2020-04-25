Bakanlıktan taksici esnafına uyarı

Bakanlıktan taksici esnafına uyarı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, taksicilerin uyması gereken kuralları hatırlattı ve denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde taksicilerin faaliyetlerine belli kuralları yerine getirmek şartı ile devam edebilecekleri duyurulduğu hatırlatılarak buna göre her taksicinin, müşteri taşırken maske ve eldiven takmak, aracını belli aralıklarla dezenfekte etmek sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef olduğu vurgulandı.

Son günlerde bu kurallara riayet etmeyen taksiciler olduğunun gözlemlendiği kaydedilen açıklamada,. 27 Nisan Pazartesinden itibaren arttırılacak denetimlerde, bu koşulları yerine getirmediği belirlenen taksilere cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

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