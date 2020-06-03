Bakanlıktan Flaş Covid-19 Açıklaması

Bakanlıktan Flaş Covid-19 Açıklaması
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Karpaz’da Covid-19 şüphesi haberine Sağlık Bakanlığı’na açıklama geldi!
Çoğu basın sitelerinde çıkan Karpaz bölgesinde 1 kişinin Covid-19 şüphesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldığı iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yanıt verdi. Şu ana kadar yapılan testlerde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Bakan Pilli:" Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 238 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

3 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 238


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.466  


Toplam Vaka Sayısı- 108 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 16:55
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YORUMLAR
Hasan Korona
Hasan Korona - 2 saat Önce

Yalan dolan.. Semptom gostermeyen koronalilar icimizde kesin. Test yapip taramak lazim.

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