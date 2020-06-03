Bakanlıktan Flaş Covid-19 Açıklaması

Karpaz’da Covid-19 şüphesi haberine Sağlık Bakanlığı’na açıklama geldi!

Çoğu basın sitelerinde çıkan Karpaz bölgesinde 1 kişinin Covid-19 şüphesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldığı iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı yanıt verdi. Şu ana kadar yapılan testlerde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Bakan Pilli:" Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 238 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

3 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 238



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.466



Toplam Vaka Sayısı- 108



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 16:55