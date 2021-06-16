“Bakanlıkta tanıdık vardı, hallettik” diyen Athan ve Yılmaz'ın cezası belli oldu

KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile temaslarda bulunacaklarını söyleyerek KKTC Bakanlar Kurulu kararına aykırı olarak karantinaya girmeden ülkeye giriş yapan Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki yargı süreçleri tamamlandı.

Toplum sağlığını hiçe sayıp karantinaya girmemelerinin yanında, bunu da sosyal medyada ‘Bakanlıkta tanıdık vardı, hallettik’ diyerek paylaşımda bulunmaları üzerine tutuklanan Athan ve Yılmaz 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kıbrıs Postası