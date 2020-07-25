Bakanlık vakaları doğruladı

Bakanlık vakaları doğruladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1179 olduğunu,  2 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif olan vakalardan birinin hava yolu diğerinin ise deniz yolu ile ülkemize geldiğini, temaslı takiplerinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığını, vakaların tedavilerine başlandığını, gözetim altında olduklarını söyledi.  

25 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 1179    


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 63.057  


Toplam Vaka Sayısı- 133 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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