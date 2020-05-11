Bakanlık test sonuçlarını kaybetti. Esnaf dükkanını açamadı

COVID-19 salgını nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde dün normalleşme sürecinde restaurant ve lokanta türü işletmelerin açılmasının heyecanı yaşandı.

2 aydır işssiz ve mağdur durumda olan esnaf iş yerine yeniden kavuşmanın heyecanını yaşarken Sağlık Bakanlığı’nın yoğun test sürecinde yaşadığı sıkıntıların mağduriyetini esnaf çekiyor. Fuar alanında esnafa verilen sürede yapılan COVID-19 testlerinin sonuçlarının bazılarının kaybolduğundan esnafa verilmediği açıklandı. Bu mağduriyeti yaşayan esnaf ise sabahın erken saatlerinde dükkanları denetleyen Belediye memurlarına bu test sonuçlarını gösteremeyince mühürleme işlemi yapıldı. Bu durumda mağdur olan ve yine kapatılan esnaf ise ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan problemden kaynaklanan sorun, Belediye’nin denetimi sonrası esnafın mağduriyetini ortaya çıkardı.

Berkem Resteurant Sahibi Seyhan Plaka bugün yaşadığı mağduriyetin sitemini belirterek sosyal medya hesabından yaşadığı sorunu şöyle dile getirdi.

“Tamam biliyorum zor bir süreçten geçiyoruz ama bir birimize yardimci olmassak nasil olacak bu süreci atlatmak. Sağlık Bakanlığı deyince insanların aklına ne gelir, bu ülkenin sağlıkla olan tüm sorunları bu bakanlıktan sorulur öylemi. Sağlık bakanlığı gecen hafta açıklama yapıyor Resturantların sadece paket servisi yapabilmesi için. Bakanlığa mail veya bizzat başvuru yapıp Resturan sahibi ve yanında çalıştırdığı elamanlarla geçen hafta fuar alanında covid 19 testi yaptırmanız lazim diye. 4 Mayıs başvurumuzu yaptık gelen telefonla çarşamba saat 10’da fuar alanında elamanlarımızla hazır olun dediler. Gittik ve yaptırdık, kanlarımızı verdikten sonra ordan ayrılmadan görevli bayana soruyorum? Sonuçları nasıl öğrenecegiz diye. Cevabı bu akşam saat 21.00’e kadar aranmassanız tamamsınız dedi. Sonuc aranmadık zaten Sağlık bakanlığının açıklaması pozitif vakka yok diyor. Hazırlıklar tamam pazartesi sabah büyük bir heyecanla Resturantımızı açıyoruz herşey yakılmış pişmekte tüm ön hazırlıklar tamam. Sabah 10.30’da LTB arkadaşlar gelip Covid 19 test sonuclarınız belediyeye ulaşmadığından hizmet veremessiniz diyor yoksa mühürleriz. Hemen Sağlık Bakanlığına gittim halimi görevli bayana anlattim . Bana cevabı şu oldu. Maalesef çok test sonuçları kayıp arıyoruz ama malesef bulamiyoruz dedi. Derdimi bu ülkede kime anlatayım. Burada bir ekleme daha yapayım. LTB olarak bu çikan sonuçlarda, saglik bakanliginca pozitif vaka olmadigini biliyorsunuz. Sayın başkanım siz bir golaylık yapıp resturantların işler vaziyette kontrollerini yapın. Siz de önümüze bir taş koymayın”