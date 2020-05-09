Bakanlık Sınavlara Yeşil Işık Yaktı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bilim Kurulu ve Bakanlar Kurulu değerlendirmeleri sonucunda eğer dönem sonuna kadar okulların açılmama kararı alınsa bile mezun durumundaki öğrencilerin ilk dönem notlarıyla mezun edileceğini ama geçer not alamayanlar için bütünleme sınavı yapılacağını açıkladı.

Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandıran Nazım Çavuşoğlu, okullarla ilgili kesin kararın pazartesi günkü bakanlar kurulunda alınacağını ama “okullar dönem sonuna kadar hiç açılmayacak” kararı çıksa bile kimsenin endişe etmemesini istedi.

Çavuşoğlu, “Herkes rahat olsun. Beşinci, sekizinci ve on ikinci sınıfları mezun edeceğiz. Okullar kapalı kalacaksa bile öğrencilerin birinci dönem notlarını yılsonu notu olarak kabul edeceğiz” dedi. Sınıf geçme tüzüğünde yapılacak bir düzenlemeyle kimsenin mağdur olmadan mezun edilmesinin sağlanacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Ancak bütünlemeye kalanlar için mutlaka bütünleme sınavı yapılacak” diye konuştu. Herkese bir şans verileceğini ama geçer not almayanlar için bedava ders geçme olamayacağını belirten Çavuşoğlu, Sınıf Geçme Tüzüğü çerçevesinde Teknik Kurul’ın toplanacağını, akademik takvimi belirlemek için sendikaları görüşmeye davet ettiklerini, tüm taraflarla görüşmeden daha fazla bilgi vermek istemediğini vurguladı.