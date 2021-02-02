Bakanlar, Üst Komite’nin ürettiği yeni tedbirleri görüşüyor

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda ürettiği yeni tedbirleri görüştüğü öğrenildi.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre “gündemsiz” bir şekilde gerçekleşen istişare toplantısında, Üst Komite’nin önerilerinin değerlendirme süreci “yarına kadar devam edebilir.”

Bu nedenle, söz konusu toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

Son yapılan açıklamada, mevcut kararların 2 Şubat tarihinde yeniden değerlendirileceği belirtmiş, Girne hariç, Lefkoşa da dahil olmak üzere diğer tüm ilçelerde 3 Şubat; yani, yarına kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği yeni tedbirlerin bir kısmı basına sızmış durumda.

Üst Komite’nin ürettiği ve basına sızan yeni tedbirler arasında en çok dikkat çekeni ise “Sokağa çıkma yasağının devam edeceği Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, sokağa çıkmak için izin talep edecek olanlardan negatif PCR testi talep edilmesi” oldu.

Söz konusu tedbirin hayata geçmesi halinde, Girne ve Lefkoşa’daki PCR testlerinin yapıldığı merkezlerde kuyrukların oluşması ve gerekli kurallara uyulmaması halinde yerel bulaşın daha da artmasından korkuluyor.