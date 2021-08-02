Bakanlar Kurulunda Maraş, TMK ve yangın konuları görüşüldü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı ardından Başbakan Ersan Saner ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısında Maras açılımıyla ilgili gelişmeleri, Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda ne yapılabileceğini ve pandemiyi konuştuklarını söyledi.

Tatar, Pandeminin iyi yönetildiğini belirterek, “Dünyaya göre, aşılamada artış var. Vakalar artsa da birkaç gündür düşüş yaşanıyor” dedi.

Başbakan Ersan Saner de bugünkü toplantıda Maraş ile birlikte Karşıyaka’daki yangını ele aldıklarını söyledi.