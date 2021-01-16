Bakanlar Kurulu tamamlandı...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, koronavirüsle mücadele çerçevesinde aldığı kararlar Bakanlar Kurulu’nda konuşuldu.

Bakanlar Kurulu Hamza Ersan Saner başkanlığında saat 15:00’da toplandı.

Toplantıda alınan kararlar Başbakan Hamza Ersan Saner tarafından açıklandı.

Saner, Pazar günü 22:00’dan itibaren kısmı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bu yasağın 25 Ocak 2020 sabah 05'e devam edeceğini bildirdi.

Yüzyüze eğitimin başlamasıyla ilgili bilgiyi de veren Başbakan Saner, okulların açılmasıyla ilgili kararın Bulaşıcı Hasta Üst Kurulu’nun 22 Ocak 2020 tarihindeki toplantısında belirleneceğini ifade etti.

Başbakan Saner , reel sektörün desteklenmesi amacıyla kamuda maaşlara uygulanan Hayat Pahalılığı farkının da Ocak-Şubat ve Mart ayları içerisinde hakların saklı tutulması kaydıyla maaşlara yansıtılmayacağını belirtti.

KKTC’DE DÜN 31 VAKA BULUNDU, 24 KİŞİ TABURCU OLDU

Koronavirüse karşı aşılamanın başladığı dün ülkede 31 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 103 testle, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, yeni vakalardan 13’ü Lefkoşa, 18’i ise Girne bölgesinden.

KKTC’de toplam koronavirüs vaka sayısı 1881’e yükseldi. 3’ü yoğun bakımda 224 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede bugüne kadar yapılan test sayısı 363 bin 398’e, vaka sayısı 1881’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 1626’ya yükseldi.

Yoğun bakımda 3, pandemi merkezinde 58, pandemi otellerinde ise 183 olmak üzere tedavisi halen tedavisi devam vaka sayısı ise 244 oldu.

KKTC’de koronavirüsten şimdiye kadar 11 can kaybı var.