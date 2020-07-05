Bakanlar Kurulu'ndan Flaş Karar

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Corona virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ne girişlere ilişkin daha önce alınan kararların iptaline ve coronavirüs hastalığının Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık olarak ilan edilmesi kararını üretti
Bakanlar Kurulu,
- Corona Virüsü (COVID-19) ile ilgili KKTC’ye girişlere ilişkin Bakanlar Kurulunun tedbir amaçlı almış olduğu E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 tarihli kararların iptal edilmesine;
- Ülkemizde ilk olarak Mart 2020 ayında tespit edilen Corona Virüsü (Covid-19) hastalığının, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 39’uncu maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan edilmesine ve
- KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdi.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak detaylı açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen saatlerde yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 18:37
Sayin Baanlar Kurulu, bu hastaligin tehlikeli ve bulasici oldugunu sizden baska herkes biliyor zaten. Esas bize iptal ettiginiz kararlarin ne anlama geldigini aciklayin. Nedir bunlar : (E.T(K-I)773-2020 sayı ve 11.6.2020 tarih, E.T(K-I)778-2020 sayı ve 21.6.2020 tarih ile E.T(K-I)848-2020 sayı ve 25.6.2020 )
Yine mi degistirdiniz kurallari ve neler degisti? Gelenler gidenler icin nasil onlemler alinacak? PCR testleri nolacak? Karantina mi geliyor?
Hergun kurallari degisitire degisitre neyin ne oldugunu hukumetekiler bile bilemez oldu birakin halki. Yaz boz tahtasina cevirdiniz artik, halkin sagligi soz konusu biraz bu isi ciddiye alin lutfen.