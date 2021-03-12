Bakanlar Kurulu'ndan dikkat çeken kararlar

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun aldığı yeni kararları açıkladı.

15 Mart - 21 Mart tarihleri arasında gece saat 21.00’den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

Pazar günü ise eczane, fırın, benzin istasyonları muaf olacağı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bu hafta kapalı olacak işletmeler: Tiyatro ve sinema salonları, konser, düğün salonları, casino, bar, taverna, kapalı çocuk oyun alanları, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokanta, bet ofisler.

Kapalı işletmelere dönük olarak Çarşamba günü Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yeniden değerlendirecek, durum revize edilebilecek.

Pazartesi- Cumartesi günleri marketler sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar açık.

Tedarikçiler ise 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

Mağusa, Lefke, İskele ve Güzelyurt’ta enfeksiyon yaygınlığı az olduğundan Lefkoşa’ya ve Girne’ye giriş çıkışlar izne tabi olacak.

Otobüs ve yolcu minibüslerinde otobüs şoförlerinin bir arka koltuğunda oturmak koşulu ve yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına imkan yaratıldı.

Girne ve Lefkoşa ilçelerinde bu alanda çalışanlara kendi hudutlarında hizmet vermeleri imkan tanındı.

Restoran, pastane ve meyhaneler paket servis dışında dış oturma alanlarında hizmet verebilecek.

Kahvehane, kıraathanelerin dış mekanlarında hizmet verebilmeleri için çalışanların 15 Mart’a kadar PCR testlerini yaptırarak, bu alanları kullanmalarına imkan sağlandı. Lisanslı sporcuların, açık alanda, temassız, bireysel antrenmanlarının başlamasına imkan yaratıldı.

Cumartesi günü restoranlar açık alanlardaki hizmetlerine ek olarak paket servis hizmeti de verebilecek.