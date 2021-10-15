Bakanlar Kurulu'ndan DAÜ VYK'ya Türkiye'den iki isim önerisi

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’un DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine atanmaları önerildi.

Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan önergeye göre, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ile Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’un Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine atanmaları önerildi.

Bakanlar Kurulu, bahsi geçen kişilerin VYK’ya atanmalarının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a önerilmesine karar verdi.

Önerge şöyle:

“Bakanlar Kurulu, TE(K-1)288-2018 sayı ve 3.4.2018 tarihli kararını tadil eden TE(K-1)316-2018 sayı ve 17.4.2018 tarihli kararı ile yapılan öneriye atfen, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbris Eğitim Vakfi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası'nın 5'inci maddesinin Cumhurbaşkıanı'na vermiş olduğu yetkiye istinaden, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ile Prof. Dr. Abdurrahim Haluk Özen'in görevlerine son verilmesi ve yerlerine, aşağıda sunulduğu şekliyle Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ile T.C. Milli Eğitim bakalığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran'ın atanmaları hususunun Sn. Cumhurbaşkanı'na önerilmesine karar verdi.”

DAÜ-SEN SAFRAN’IN ATANILMASININ ÖNERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısının DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'na atanmak istenmesinin teamüllere aykırı olduğunu savunarak, söz konusu önerinin geri çekilmesini veya Cumhurbaşkanınca imzalanmaması talep etti.