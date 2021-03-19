Bakanlar Kurulu Kararları'nın tam metni burada...

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı
BAKANLAR KURULU bugünkü toplantısında 22-29 mart 2021 TARİHLERİNİ KAPSAYAN BİR DİZİ KARAR ALMIŞTIR.
BU ÇERÇEVEDE ;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YASASININ VERDİĞİ YETKİYİ KULLANARAK ;
22 MART PAZARTESİ’NDEN İTİBAREN PAZAR HARİÇ HERGÜN
GECE 21.00 DEN SABAH 05.00 E KADAR
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASINA,
PAZAR GÜNLERİ İSE SADECE ECZANE, FIRIN, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE BAĞLI İŞLETMELER VE BENZİN İSTASYONLARININ MUAF OLACAĞI tam SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMASINA KARAR VERMİŞTİR.
*29 MART 2021, PAZARTESİ TARİHİNDEN İTİBAREN 12NCİ SINIFLAR SEYRELTİLMİŞ OLARAK EĞİTİME BAŞLAYACAKTIR.
*YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA TEMASSIZ TİCARET YAPAN KİŞİLERİN İLÇE EMNİYET KURULLARINDAN İZİN ALMALARI KAYDIYLA KARANTİNA UYGULAMASI OLMAKSIZIN SAĞLIK BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ KRİTERLERDE TİCARET YAPMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR
* RESTORANLAR, PASTAHANE, KAFELER VE MEYHANELER PAKET SERVİSLERİNE EK OLARAK DIŞ MEKANLARDA OTURMA ALANLARI GÖREVLERİNİ SÜRDÜREBİLECEKLERDİR.
*KAVEHANE , KAFETERYA VE LOKALLERİN DIŞ SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLERDİR. ANCAK BELİRTİLEN SEKTÖRLERDE OYUN(OKEY, TAVLA V.B.) OYNATILAMAYACAKTIR.
*BET OFİSLERDE GÖREV YAPAN KİŞİLERİN 24.03.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR PCR TESTİ TARANMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP, AKSİ YÖNDE BİR KARAR ÜRETİLMEMESİ HALİNDE BELİRLENEN KOŞULLARDA 24.03.2021 TARİHİNDE AÇILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR.
*YÜZME HAVUZLARINDA SPOR KULÜPLERİNİN PERFORMANS YÜZÜCÜLERİ VE LİSANSLI YÜZÜCÜLERİN ANTREMANLARININ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. ANCAK HAVUZLARDA KURS FAALİYETLERİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR.
*KAPALI SPOR SALONLARINDA (FİTNES) GÖREV YAPAN KİŞİLERİN 24.03.2021 ÇARŞAMBA TARİHİNE KADAR TARANARAK PCR TESTİ YAPTIRMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP , AKSİ BİR KARAR ÜRETİLMEMESİ HALİNDE BELİRTİLEN KOŞULLARDA 24.03.2021 TARİHİNDE AÇILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR
* EV KARANTİNASINA GEÇİLEBİLMESİ İÇİN KRİTERLERİNİN BELİRLENEREK BAŞLANMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.
12 NİSAN 2021 TARİHİNDE 3 GÜNLÜK KAPALI OTEL TURİZMİNİN BAŞLANABİLMESİ İÇİN ÜLKEMİZDE BİLEKLİK UYGULAMASININ VE DENETİMİNİN HAYATA GEÇMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. AYRICA GERİ KALAN TURİZM SEKTÖRÜNÜN TAKVİMLENDİRİLEREK AÇILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTIR
*PROFESYONEL TİYATRO VE KONSER GİBİ PERFORMANS SANATÇILARININ ÇALIŞMALARINI / PROVALARINI BİREYSEL OLARAK YAPMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR .
KAPALI OLAN SEKTÖRLERE , KAPALI OLARAK KALDIKLARI SÜRELERE GÖRE 1500 TL KATKI VERİLMESİ 23 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTRİLECEKTİR. BU KAPSAMDA 49.805 KİŞİYE 60.500.000 TL ÖDEME YAPILACAKTIR.