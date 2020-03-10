Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardında hükümet alınan tedbirleri açıkladı.

Türkiye’den ilaçlama için ekiplerin de geleceğini belirten Tatar, alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:

-Eğitim Bakanlığı’nda onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar’a kadar tatil edildi, okullar temizlenecek.

-Çocuk festivalleri ve etkinlikleri yasaklanmıştır

-Güneyden gezi için kalabalık gruplar için geçişler durduruldu

– 3 Oteldeki karantina sürüyor, peyder pey kaldırılacak,

-Mağusa bölgesindeki tüm müze ve ören yerlerinde dezenfekte çalışmaları başladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da;

‘Şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçirmek gerekecek. Bu sabah başka tedbirler aldık. Yeni durumlar olursa yeni tedbirler de alınabilecek.Sadece hükümetin değil bireysel olarak herkesin tedbirlerini alması gerek’ dedi.

(BRT)