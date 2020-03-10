Bakanlar Kurulu Kararları Açıklandı

Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardında hükümet alınan tedbirleri açıkladı.
Türkiye’den ilaçlama için ekiplerin de geleceğini belirten Tatar, alınacak tedbirleri şöyle açıkladı:
-Eğitim Bakanlığı’nda onaylı tüm okullar 15 Mart Pazar’a kadar tatil edildi, okullar temizlenecek.
-Çocuk festivalleri ve etkinlikleri yasaklanmıştır
-Güneyden gezi için kalabalık gruplar için geçişler durduruldu
– 3 Oteldeki karantina sürüyor, peyder pey kaldırılacak,
-Mağusa bölgesindeki tüm müze ve ören yerlerinde dezenfekte çalışmaları başladı
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da;
‘Şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçirmek gerekecek. Bu sabah başka tedbirler aldık. Yeni durumlar olursa yeni tedbirler de alınabilecek.Sadece hükümetin değil bireysel olarak herkesin tedbirlerini alması gerek’ dedi.
(BRT)
Bunlara ek olarak acilen turlarla gelen yabancıları yurtdışı yapmak.ÜLKEYE GİRİŞLERİ DURDURMAK.