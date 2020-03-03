Bakan Üstel müjdeyi verdi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel katıldığı programda yaz sezonu için büyük bir artış beklenmese de iyi bir sezon geçirileceğini belirtti.Üstel KKTC’nin güvenli bir bölge olduğunu kaydederek Türkiye ve KKTC’de virus önlemlerinin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Üstel, "Turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek turizmin bu yaşanan olumsuzluklardan en az zararla çıkması için gereken çalışmaları başlattık.Nisan ayı itibariyle bu çalışmaların meyvesini alacağız" dedi.

KAPILARIN KAPATILMASI KKTC TURİZMİNİ ENGELLEMEK İÇİN

Bakan Üstel, Güney Kıbrıs'ın sınır kapılarını kapatarak KKTC turizmini engellemek istediğini söyledi.

Üstel "Bizim ülkemize direk gelen hiçbir uçak yok hiçbir gemi yok. Kapıların kapatılması Rum tarafının KKTC turizmini engellemek için çizdiği bir senaryodur.Kuzey Kıbrıs güvenli bir bölgedir ve gerekli önlemler alınmıştır.Gelen turist hem kendi ülkesinde,hem Türkiye'de, hem de KKTC'de kontrolden geçiyor.Dolayısıyla herhangi bir hastalığın KKTC'ye gelmesi zordur.Güney'e gelen turist bazen günübirlik, bazen Arastadan geçip bir gece kalıp geri dönüyorlardı o hareketi engellemek için Arastayı kapattı.Gelen turistin havalanından geçmesinin engellemek için de karalama politikası yaptılar " şeklinde konuştu.

YENİ HAVALİMANIYLA BİLET FİYATLARI İYİLEŞECEK

Ercan Havalimanı için ilgili gerekli baskının yapıldığını belirten Üstel, 15 Kasım da yeni havalimanı-inşaatının bitmiş olacağını açıkladı. Bakan Üstel yeni havalimanın açılmasıyla yeni şirketlerinde gelmesi için çalışma başlattıklarını kaydederek ," Biletlerde de bir iyileştirme olacağını düşünüyorum.Başka firmalarla da girişimlerimiz var Nisandan sonar yeni şirketlerin de KKTC’ye uçuş sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Turizm Kıbrıs