Bakan Üstel: “Hedefimiz, sektöre nefes olabilmek”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tüm dünya ülkeleri ile birlikte, KKTC’nin de küresel salgın tehdidi altında olduğunu, hükümet olarak toplum sağlığını ön planda tutularak aldıkları radikal tedbirler yanında, ekonomik olarak da bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Bakan Üstel, hükümet olarak almış oldukları bu tedbirlere ek olarak, Turizm Bakanlığı bürokratıları ile yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, sektöre yönelik de bazı tedbir kararları aldıklarını açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, insan sağlığı ön planda tutularak alındığına vurgu yapan Bakan Üstel, ülke ekonomisinin bu alınan tedbirlerden büyük oranda etkilendiğini, özellikle de dünyadaki turizm sektörü ile birlikte KKTC turizm sektörünün de en fazla etkilenen sektörler arasında olduğu gerçeğinin altını çizdi.

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü konumunda olan turizm sektörünün, bu küresel salgınla birlikte ortaya çıkan ekonomik darboğazdan, birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini de belirten Bakan Üstel, “Turizm Bakanlığı olarak, turizm sektörüne yönelik bazı kararlar aldık. Hedefimiz, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte, almış olduğumuz bu kararların, turizm sektörüne bir nefes olabilmesidir” dedi.

TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ BELGESİ YILLIK ÜCRETLERİNE 3 AY ERTELEME...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörünün özellikle 2020 yılı içerisinde, küresel salgın dolayısıyla çok zor bir döneme gireceğinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, sektörün rahat nefes alabilmesi için yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde, bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Bakan Üstel, 49/89 sayılı Turizm ve Seyahat Acenteleri Yasası uyarınca her yıl 1 Nisan tarihinde yenilenen ‘Turizm ve Seyahat Acenteleri Belgesi’ yıllık ücretlerine 3 erteleme kararı ürettiklerini belirtti.

TURİZM İŞLETME BELGELERİNE 3 AY ERTELEME...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede faaliyet gösteren oteller ile ilgili de bazı tedbirler alındığını, küresel salgın dolayısıyla faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan, bu nedenle de gelir sağlayamamaları göz önünde bulundurularak, 16/87 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası tahtında her yıl yenilenen ‘Turizm İşletme Belgeleri’nin 3 ay ertelenmesine karar verdiklerini belirtti.

GİRNE ANTİK LİMAN’DAKİ ESNAF VE GEMİLERE YÖNELİK HARÇLARDA 3 AY ERTELEME...

Bakan Üstel, Bakanlığın bünyesinde bulunan Girne Antik Liman içerisindeki işyerlerine ait yer işgaliye, gemi harç ve ücretlerinin 3 ay ertelenmesi kararı aldıklarını belirtti.

TURİZM AMAÇLI KİRALARA, 3 AY ERTELEME...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, küresel salgın dolayısıyla, dünyada olduğu gibi KKTC’de de en fazla zarar gören turizm sektörüne yönelik olarak, Bakanlığın almış olduğu yeni tedbirler kapsamında ayırıca, Turizm ve Çevre Bakanlığı kontrol ve yetkisinde olan, turizm amaçlı kiralanan tüm konut, işyeri, garaj ve arazilerin, kiralarının 3 ay ertelenmesi kararı aldıklarını da belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, turizm sektörü ile ilgili olarak aldıkları yeni tedbirlerin, salgının ülkedeki seyri de dikkate alınarak geliştirilebileceği, 3 aylık erteleme kapsamında olan harçların ve kiraların, 3 ayın sonunda yeniden değerlendirilerek, sektörün zarar görmeyeceği şekilde düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, küresel salgın korona virüs tehdidine karşı mücadele kapsamında, KKTC Hükümeti’nin aldığı tedbirlere ek olarak, Bakanlık bünyesinde almış oldukları turizm sektörüne yönelik tedbirlerin, bu zorlu süreçte sektöre bir nefes ve moral olmasını hedeflediklerini belirtti.

Bakan Üstel açıklamasında ayrıca “Bu zor dönemi, paydaşlarımzla birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır. KKTC turizmi, paydaşları ile birlikte, küresel salgın sonrasında, en kısa süre içerisinde canlılığına yeniden kavuşacağına inanıyorum” dedi.