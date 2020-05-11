Bakan Üstel'den Pasha Otel Açıklaması

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Pasha Otel'in paket servis hizmeti vermeye başlayacağı yönündeki açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Otel yetkilileri ile görüşüldüğü, karardan vazgeçildiğini duyurdu.

Bakan Üstel açıklamasında ayrıca, konu ile ilgili yasal boşluk olduğunu, bununla ilgili olarak da yasa çalışmalarının Bakanlık olarak başlatıldığını da ekledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması şu şekilde:

"Küresel salgın dolayısıyla, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir alınmış ve alınan bu tedbirler nedeniyle birçok sektörümüz etkilenmiştir.

Hiç kuşku yok ki, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla etkilenen turizm sektörü olmuştur.

Hükümet olarak almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın bu tedbirlere hassasiyetle uyması, bizleri dünya ülkeleri arasında en başarılı ülkeler sıralamasında en üst sıralara çıkarmıştır.

Bu başarı hükümetimizle birlikte, alınan tedbirlere hassasiyetle uygun hareket eden KKTC’de yaşayan her bir bireye aittir.

Doğru zamanda doğru tedbirleri alarak, halkımızın da bu alınan tedbirlere uygun hareket etmesi dolayısıyla, ülke olarak bizleri, bazı tedbirlerin kaldırılması noktasına getirmiştir.

4 Mayıs tarihinden itibaren, kısmi olarak başlatmış olduğumuz açılıma, 11 Mayıs itibariyle, restorantlarımızın paket servis hizmetlerine, Sağlık Bakanlığımız’ın belirlediği kriterler çerçevesinde hizmete girmesiyle daha da genişlemiş olacaktır.

Turizm sektörü içerisinde önemli bir yer tutan, kafelerimiz ve restorantlarımızın, uzun bir aradan sonra yine kısmi de olasa hizmet verecek noktaya gelmesi bizleri sevindirmiştir.

Pandemi dolayısıyla, öngörü ortaya koymanın mümkün olmadığı bu süreçte umudumuz ve çalışmalarımız, en kısa süre içerisinde turizm tesislerimizin de devreye girmesidir.

Otellerimizde hizmet veren restorantların, paket servis hizmeti vermesi yönündeki tartışmaların, yasal boşluktan kaynaklandığını belirtmek isterim…

Bakanlık olarak, otellerin restorantlarının paket servis hizmeti vermesinin doğru bir uygulama olmadığı yönündeki tutumumuz yanında, böylesi bir yasal boşluğun da var olduğunu, bunun giderilmesi için de derhal Bakanlık olarak çalışmalar başlatıldığını kamuoyu ile paylaşırız.

Söz konusu otel yetkilileri ile yapmış olduğumuz istişare sonucunda da, yasal boşluk olmasına karşın, otel yetkililerinin iyi niyetli yaklaşımı neticesinde, almış oldukları paket servis hizmeti kararından vazgeçmişlerdir.

Ancak, hiç unutulmamalıdır ki, bugün ülke olarak kısmi de olsa açılma noktasına gelmişsek, tüm sektörlerin ve tüm halkımızın uyum içerisinde, saygılı ve bilinçli hareket etmesinden kaynaklanmaktadır.

Bundan sonraki süreçte de, ekonomik olarak ülkemizin yeniden ayağa kalkması için, aynı hassasiyet ve aynı işbirliği ve saygıya, dün olduğundan daha fazla ihtiyaç duyacağız.

Ülke ekonomisine en büyük katma değer sağlayan turizm yatırımlarının her biri bizler için önemlidir. Bu yatırımlar arasında otellerimiz de hiç kuşku yok ki hem ülkemizin marka değeri hem de katma değer açısında önemli bir değere sahiptirler.

Bu gerçekler ışığında, sektörlerimizi sağduyulu hareket etmeye, sabırlı ve anlayışlı davranmaya, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak şekilde davranmaya davet ediyorum."