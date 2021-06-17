Bakan Üstel aşıyla dönüyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Ankara’daki temasları devam ediyor…

Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’nin canlı yayınına katılarak, temasları hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmeleri yaparak, iki ülke arasındaki Koronavirüs sürecini değerlendirdiklerini belirterek sözlerine başlayan Üstel, toplumun yüzde 70’inin Temmuz ayı sonuna kadar aşılanmasının da hedeflerinin arasında olduğunun altını çizdi.

Üstel, bu akşam adaya dönerken, yanında bir miktar da Koronavirüs aşısı getireceğini söyledi ancak sayı açıklamadı.

DÜZENLİ OLARAK, KKTC’YE SINOVAC AŞISI GELECEK

Öte yandan Üstel, süreç boyunca her hafta düzenli olarak Türkiye’den KKTC’ye Sinovac aşısı geleceğini de dile getirerek, haftada en az 40 ile 45 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerine işaret etti.

AŞILAMA SEFERBERLİĞİNE BAŞLANDI

Üstel, “Aşılanma seferberliğine başladık. Adaya dönünce seferberlik ilan edeceğiz ve Temmuz ayı sonuna kadar da 20 yaş üstü de dâhil yüzde 70 aşılama yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'den bize her hafta Sinovac aşısı gelecek. Özel hastanelerle de iş birliğine gidip aşılamaya hız katacağız” dedi.

İyi bir miktarda aşı ile ülkeye döneceklerini bir kez daha tekrarlayan Üstel, bu yolla Temmuz sonuna dek istenilen rakamlara bu sayede ulaşılacağını, aşı olan 80 bin kişi yanında 150 bin kişinin daha aşılanacağını anlattı.

“HAFTADA EN AZ 40 BİN KİŞİNİN AŞILANMASINI HEDEFLİYORUZ”

Aşılanmanın hız kazanması adına aşı merkezlerinin arttırılacağına da değinen Üstel, “19 merkezde aşılanma yapılıyor. Özel hastane ve üniversite hastanelerini de kullanarak haftada en az 40 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz. Riskli sektörler de süratli bir şekilde aşılanacak ve aşılama yaşı da giderek düşecek” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAMA KADAR ÜLKE DAHA DA RAHATLAYACAKTIR”

Üstel, yapılan tüm aşılama çalışmaları sektörlerin önünü açacağına dikkat çekerek, aşılamada iyi bir yere geldikten sonra turizmin de önünün açılmasında hiçbir engel olmayacağını ve ekonomik çarkların daha hızlı döneceğini, önümüzdeki bayrama kadar ülkenin daha da rahatlayacağına işaret etti.