Bakan Taçoy'dan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne Şok Çıkış

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Didem Gürses’in sunduğu Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş Programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Taçoy Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar konusunda eleştirilerde bulundu.



Bu kararları Sağlık Bakanı değil, komitede bulunan üyeler alıyor . Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı her zaman birlikte hareket etmiştir. Ancak alınan kararlarda ilgili paydaşlara danışılmıyor diyen Taçoy şunları söyledi;



“Eylül ayına girerken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamadan önce tarafıma iletilen yurt dışından işçi getirilme talebi artmıştı.Kapayı aralamak için bir lobi faaliyeti başlamıştı. Ülkede çalıştırılacak iççi bulunmadığı ve işçi getirilmesi için izinleri ve kapıları açmamız istekleri başlamıştı.



Ancak kurul biz daha toplantılarımızı bitirmeden bir açıklama yaptı ve kendilerinin deyimi ile öneriler şeklinde tavisye kararı aldıklarından bahsettiler .Bunun ardından sayın ombudsman kurulun aldığı kararların geçerli olduğunu söylemiştir.



Ekonomi Bakanı olarak net bir bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Bu kurulun o zaman ekonomik kararları da alması gerekir. İlgili paydaşlarla görüşülmden kararlar alınıyor. Bir karar alınacaksa onun akabininde ne gibi tedbirler alıyoruz ve diğer unsurlar nasıl çalışacak noktasında kafa yormaksızın adımlar atılırsa ben buna yanıt verebilecek durumda olmam.



“Komitenın aldığı kararlar bir anda çarkların arasına çomak sokmaktır “



Bu yükü sırtımda taşımam ve taşımak istemem. Komitenın aldığı bu kararlar bir anda çarkların arasına çomak sokmaktır . Dönmeye çalışan turizm,eğitim,sanayi çarkları tamamen durmuştur. Böylelikle benim ekonomik olarak yapacağım hiçbişey kalmaz .



Komite ile konuşmak istiyorum. Komite üyelerine alınan kararların danışılması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu kararların ekonomi, maliye, turizm,eğitim, çalışma bakanlıklarına nasıl etkilerinin olacağının düşünülmesi gerekir.

Üstüne basa basa söylüyorum. Bu kararları Sağlık Bakanı değil, komitede bulunan üyeler tarafından alınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı her zaman birlikte hareket etmiştir.



“Komitenin aldığı kararlarda siyasi kararlar mı alınıyor diye düşünmemek elde değil”



Pandemi devam ederken gerekli tedbirler elbette alınacaktır. Ancak ekonomik koşullarda devam etmeli. Bu koşullarda kararlar alınmalıdır.

Böyle bir durum olmadığını biliyorum ancak komitenin aldığı kararlarda siyasi kararlar mı alınıyor diye düşünmemek elde değil.

“AB destekli hibe programı ile 3 milyon euroyu piyasaya enjekte edeceğiz”



Bakan Taçoy Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından esnaf için uygulanacak kararlar konusunda açıklamalarda bulundu.



"Esnafa iki ayrı destek programı olduğunu belirten Bakan Taçoy, AB ile bir destek programı çerçevesinde restoran, büfe, kahvehane gibi en fazla 5 kişi çalıştırılabilecek en fazla 18 bin TL olan bir katkı olduğunu, yine bir hibe programı olan AB destekli 3 milyon euro desteğini piyasaya enjekte etmek için projenin açıklanacağını kaydetti.



Taçoy, AB ile Kobigem arasında 50 bin Euro ile 100 bin Euro arası genç girişimcilere ve kadın girişimcilere hibe verileceğini, devletin verdiği masrafların katkı payının devam etmekte olduğunu, 200 milyon TL miktarındaki bir paranın 200 bin TL en fazla olmak üzere esnaf ve zanaatkarlara kredi olarak yararlanması için verileceğini kaydetti.



Taçoy, sektörlerin nefes alması için kilowatt saat başına 0,25 TL teşvik kararı aldıklarını da dile getirdi.



“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde UBP 1. Parti olarak çıkacak “



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Bakan Taçoy UBP’nin sandıktan 1. Parti olarak çıkacağını söyledi.

UBP sandıktan her zaman olduğu gibi 1. Parti olarak çıkacaktır. Hedefte Kıbrıs Türk halkının en iyi temsil edecek adaydır o da Başbakan Ersin Tatar’dır. Başbakan Ersin Tatar’ın kazanması için bu yolu yürüyoruz. 11 ekim bizim için bir bayram günüdür.