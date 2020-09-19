Bakan Sucuoğlu sosyal medyadaki görüntüleriyle ilgili konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Kıbrısi Efendi ve cemaat ile birlikte, Lefkoşa’daki Selimiye Cami’de bulunduğunu gösteren bir video sosyal medyada yayınlandı.

Bu yıl içinde çekildiği iddiasıyla yayınlanan videoda, Koronavirüs salgını karşısında hiçbir tedbire uyulmadığı, Sucuoğlu’nun, Mehmet Efendi’nin elini öptüğü ve Sucuoğlu’nun Atatürk ilkelerinden uzaklaştığı savunuldu.

“VİDEO NİSAN 2018’DE ÇEKİLDİ”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’nın sorularını yanıtlayan Faiz Sucuoğlu, söz konusu videonun iddia edildiği gibi bu haftalarda değil; Nisan 2018’de çekildiğini belirtti.

“EL ÖPME KESİNLİKLE YOK”

Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Sucuoğlu, Nisan 2018’de, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Mehmet Efendi tarafından, Selimiye Camii’ndeki mevlit davetine icabet ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“El öpme kesinlikle yok. Dikkatli bir şekilde izlenirse, saygı amaçlı eğildiğim görülür. Ben iki kişi dışında asla kimsenin elini öpmem; onlar da benim annem ve rahmetli babam. Bu benim prensibim. Atatürk ilkelerine bağlılığımı herkes çok iyi bilir.”

“ELEŞTİRİ YAPANLAR, LÜTFEN ARŞİVLERE BAKSINLAR”

Söz konusu videonun çarpıtılarak siyasi bir noktaya çekilmeye çalışıldığını söyleyen Sucuoğlu, “Eleştiri yapanlar lütfen arşivlere girsinler. Kendi partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri kaç kez dergaha gitmiş, görsünler. Onların dergaha gitmiş olmaları, Atatürkçülüklerini sorgulatmaz. Çünkü gayet doğal” şeklinde konuştu.

“SİYASİ BİR KILIFA SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Videonun 2 gün önce çekildiği gibi çarpıtmaların yapıldığını vurgulayan Sucuoğlu, “Bazı kesimler dünden beridir 2018’de çekilen videoyu siyasi bir kılıfa sokmaya çalışıyorlar. Lütfen kendi parti başkanlarına ve milletvekillerine baksınlar” ifadelerini kullandı.

“YALAN HABERLERİ YAPMAK DA YAYMAK DA ÇOK KOLAY”

Yalan haber yapmanın ve yaymanın çok kolay olduğunu belirten Sucuoğlu, “Dediğim gibi, ben annem ve rahmetli babam dışında kimsenin elini öpmem” dedi.

KIBRIS POSTASI