Bakan Sucuoğlu'nun Bayram mesajında 'sosyal mesafe' uyarısı

Bakan Sucuoğlu'nun Bayram mesajında 'sosyal mesafe' uyarısı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında 'sosyal mesafe' uyarısı da yapan Sucuoğlu, Bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği özel günlerdir.

Ülkemizi ve tüm dünyayı sarsan Covid 19  salgını  dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu zor günleri hep birlikte atlatacağımız ve tekrar kucaklaşacağımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir. 

Devletimizin kararlı mücadelesi ve halkımızın alınan tedbirlere uyumu sayesinde, daha  sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum.

Bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu evlerimizden eksik etmeden; gelecek bayramlarımızın daha güzel geçmesi için sosyal mesafe kuralını dikkate almayı unutmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

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