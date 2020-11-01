Bakan Pilli:" Toplam 929 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi " 

Bakan Pilli:" Toplam 929 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi " 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 


Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi. 


1 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;


Bugün Yapılan Test Sayısı: 929 


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1


Ülke dışından gelen vakalar -  1 


Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  


Yerel vakalar - 


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578 


Toplam Vaka Sayısı- 939 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873 


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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