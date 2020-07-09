Bakan Pilli:" Toplam 779 test yapıldı,1  pozitif vakaya rastlandı " 

Bakan Pilli:" Toplam 779 test yapıldı,1  pozitif vakaya rastlandı " 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 779 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.


Bakan Pilli, bugün çıkan pozitif vakanın gemi yoluyla ülkemize geldiğini, TC vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 


9  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779    


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 45.383    

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 


Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 


Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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YORUMLAR
Veli
Veli - 5 saat Önce

Sayin Pilli onemli olan noktalar sunlar:
-Bu hasta ne zaman ulkeye girdi?
-Testleri ne zaman yapildi sonuclari neydi?
-Bu hasta geldiginden beri karantinadamiydi?
-degilse kimlerle temas kurdu ve temas kurdugu kisiler karantinea altina alindi mi?

Eger bu sekilde filiasyon uygulayamiyorsaniz bu salgin orman yangini buyur haberiniz olsun.

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