Bakan Pilli:" Toplam 779  test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi"

Bakan Pilli:" Toplam 779  test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 779 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

27 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 779

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5   

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar -2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.817   

Toplam Vaka Sayısı- 746

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 587

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 27    

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 128

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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