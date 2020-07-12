Bakan Pilli: Toplam 743 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı

Bakan Pilli: Toplam 743 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 743 olduğunu,  pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

12 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 743   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 47.657  

Toplam Vaka Sayısı- 115

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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