Bakan Pilli: "Toplam 6937 test yapıldı, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi "

Bakan Pilli: "Toplam 6937 test yapıldı, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını , 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

4  Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 

Yerel Vaka Sayısı: 69 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022 

Toplam Vaka Sayısı: 2584 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

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