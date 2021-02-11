Bakan Pilli: Toplam 5764 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 5764 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5764 olduğunu, 31'i yerel 48 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,  14 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 31 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 9 kişinin İskele, 2 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

11 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5764    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 31 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 458. 553 

Toplam Vaka Sayısı: 2967   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2187 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 763 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 186 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 566 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

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