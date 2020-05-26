Bakan Pilli:" Toplam 57  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 57 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.



26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 57



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.120



Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok