Bakan Pilli:" Toplam 57  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli:" Toplam 57  test yapıldı, pozitif vaka yok"
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 57 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.  


26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 57 


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok


Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.120   


Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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