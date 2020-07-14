Bakan Pilli: "Toplam 553 Test Yapıldı, 1 Pozitif Vakaya Rastlandı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 553 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkeye deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını, pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını kaydetti.

Bugün tespit edilen 1 pozitif vakayla, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 117’ye çıktı. Halen tedavisi devam eden hasta sayısı ise 9.