Bakan Pilli: "Toplam 553 Test Yapıldı, 1 Pozitif Vakaya Rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 553 Test Yapıldı, 1 Pozitif Vakaya Rastlandı"
banner23

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 553 olduğunu,  1 pozitif vakaya  rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkeye deniz yolu ile gelen KKTC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını kaydetti. 

Bugün tespit edilen 1 pozitif vakayla, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 117’ye çıktı. Halen tedavisi devam eden hasta sayısı ise 9. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Eğer plan değişmezse, iş başka yere gider”
“Eğer plan değişmezse, iş başka yere gider”
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18