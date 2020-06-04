Bakan Pilli:" Toplam 542 test yapıldı

Bakan Pilli:" Toplam 542 test yapıldı
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 542 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.


4 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 542


Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok


İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  


Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.008 


Toplam Vaka Sayısı- 108 


İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  


Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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