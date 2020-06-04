Bakan Pilli:" Toplam 542 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 542 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.



4 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 542



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 33.008



Toplam Vaka Sayısı- 108



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok