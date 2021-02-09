Bakan Pilli: Toplam 5103 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 32

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909

Toplam Vaka Sayısı: 2884

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12