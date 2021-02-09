Bakan Pilli: Toplam 5103 test yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5103 olduğunu, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandığını ,41 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
9 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5103
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 41
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 447. 909
Toplam Vaka Sayısı: 2884
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2112
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 756
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 190
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 554
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12